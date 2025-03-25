Из-за пожара в многоэтажке Ханты-Мансийска спасатели эвакуировали 42 человека

В Ханты-Мансийске в доме по улице Георгия Величко произошло возгорание квартиры на пятом этаже. В результате возгорания эвакуировано 42 человека, 20 из которых — дети, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.
«Огнеборцы Ханты-Мансийска ликвидировали пожар в квартире. На телефон диспетчера пожарной связи поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Георгия Величко… Из дома были эвакуированы 42 человека, из них 20 детей», — написано в telegram-канале ведомства.
На момент прибытия пожарных из окна квартиры на пятом этаже наблюдался густой черный дым. Огонь удалось быстро потушить — он заполнил только 10 квадратных метров квартиры. К тушению пожара привлекались четыре единицы техники и 21 пожарный.
В результате происшествия пострадала внутренняя отделка квартиры и личные вещи ее жильцов. Пострадавших нет. Сейчас выясняется причина возгорания.
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