Росавиация закрыла волгоградский аэропорт

В волгоградском аэропорту ввели временные ограничения
Аэропорт Волгограда временно не принимает самолеты
Аэропорт Волгограда временно не принимает самолеты Фото:

В волгоградском аэропорту действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. ОБ этом рассказали в Росавиации.

«Введены временные ограничения», — говорится в официальном telegram-канале Росавиации. Данные меры введены в соответствии с регламентом обеспечения безопасности полетов.

Официальные представители аэропорта уточнили, что ограничения носят временный характер. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

