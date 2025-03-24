Фигурант дела о скандальной школе Кургана Явшев рассказал в суде о заказчике и проверках

В Кургане продолжается слушание по делу о мошенничестве при строительстве самой большой школы Кургана. Иногороднего застройщика Артура Седого обвиняют в закупе несуществующего оборудования для школы. В суд был вызван свидетель Денис Явшев. Мужчина был директором фирмы, являвшейся первым генподрядчиком по контракту. Он рассказал, кто был инициатором закупа оборудования, и как на объекте прошла проверка прокуратуры. Об этом узнал корреспондент URA.RU, побывавший в суде.
Купить материалы предложили власти и заказчик
Денис Явшев выступил свидетелем по видеоконференцсвязи. Бывший директор московской компании находится в СИЗО по делу о нарушениях при строительстве в другом регионе.
Мужчина в ответ на вопросы сторон подтвердил, что являлся генподрядчиком, строившим школу на 1500 мест в Кургане. Взять контракт ему предложил знакомый застройщик Седой, строивший вместе с ним детскую поликлинику в Заозерном жилом массиве. После подписания документов возник вопрос освоения выделенных средств. На совещании в администрации города представители властей сказали, что нужно освоить порядка 200 миллионов рублей до конца 2021 года. «На совещании были: глава города (Елена Ситникова — прим. ред.), представитель заказчика УКС в лице [Игоря] Минина и замгубернатора молодой, фамилию не помню (речь идет об Анатолии Воробьеве, курировавшим тогда сферу строительства и ЖКХ) — они попросили закупить материалы», — рассказал Явшев. Бизнесмен поручил закуп по доверенности Седому.
О застройщике Седом Явшев отзывается, как об эффективном строителе. «Курганские власти ценили работу его бригад и обратились к Седому за помощью, когда не смогли законтрактовать школу. Он предложил мне, поскольку не имел опыта в работе с документами. Наша компания согласилась», — рассказал Явшев.
Проверка прокуратуры
Когда в «Авиапромстрое» начались финансовые проблемы, и стройка встала, контракт был расторгнут. Перед подписанием нового договора с другим генподрядчиком на объекте проверяли его текущее состояние, в том числе закупленное Седым оборудование.
Прокуратура присылала документ в московскую компанию. «В нем было указано, что в ходе проверочных мероприятия были проведены осмотры мест складского хранения, учет закупленных товарно-материальных ценностей. В нем было детальное описание материалов и, соответственно, было указано, что фактов недостачи не выявлено. Имелись вопросы по комплектации, кажется, окон — они были разукомплектованы и лежали по отдельности», — сообщил суду Явшев. У московской компании запрашивали документы о взаимоотношениях с субподрядчиком, фирмой «ЖК Петровский», в плане приобретения материалов.
Явшев сообщил, что позднее о проверке прокуратуры ему сообщал бывший в ту пору директором УКС Игорь Минин. «Минин мне рассказывал, что ездил на объект с сотрудниками ФСБ и прокуратуры, проверяли объект, и там нет повода для переживаний», — вспомнил экс-руководитель московской фирмы. Свидетель также отметил, что закрывающие акты КС-2 и КС-3 подписывались им дистанционно и отсылались по электронной почте в УКС, а также дубликатом Седому.
Свидетеля не пригласили
Еще одним свидетелем по делу о школе является курганский бизнесмен Михаил Чернышев, поставлявший окна на объект. Мужчина ждал своей очереди на допрос, однако его не стали вызывать. Это произошло по ходатайству прокуратуры — сторона гособвинения предложила отложить допрос свидетеля. Защитники и подсудимый были против, но судья Андрей Долгих удовлетворил ходатайство прокурора. Чернышева вызовут в суд в следующий раз.
Ранее URA.RU сообщало, что на суд к застройщику вызывались директор школы №52 Наталья Аборина и представитель генподрядчика, завода «Курганстальмост», Виталий Фомин. Оба заявили, что не знают, какими действиями подсудимого Седого был нанесен ущерб школе. Сам бизнесмен также не признает вины.
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