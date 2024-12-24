Московский фигурант дела о строительстве курганской школы Явшев попал под арест

Бывший директор московской компании «Авиапромстрой» Денис Явшев, отказавшийся строить скандальную школу в Кургане, был арестован. Экс-подрядчик, на которого возбуждали уголовное дело курганские следователи, попал в СИЗО. Об этом узнал корреспондент URA.RU на заседании по делу о превышении полномочий по строительству школьного объекта.
«Сторона обвинения собирается вызвать представителя застройщика Явшева. В настоящее время он находится в СИЗО», — сообщил в суде по делу экс-начальника курганского УКС Игоря Минина представитель прокуратуры.
Как выяснил корреспондент редакции, бизнесмен из Москвы был арестован в Белгороде несколько месяцев назад. Решение об избрании меры пресечения принимал Октябрьский суд города Белгорода. В пресс-службу суда был направлен запрос об обстоятельствах принятия решения об аресте.
В суде рассказали, что Явшев был помещен под стражу в сентябре. Спустя два месяца было принято решение о продлении меры пресечения. В СИЗО коммерсант пробудет как минимум до 9 февраля 2025 года. Явшева обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере. Нарушения были найдены при реконструкции общежития Белгородского юридического института.
Ранее URA.RU сообщало, что Дениса Явшева задержали по делу о найденных нарушениях в самой большой школе Кургана. Бизнесмена обвинили в мошенничестве при получении средств на объекте, который он не смог закончить. Позднее уголовное дело Явшева о причинении ущерба пытались закрыть с назначением судебного штрафа, но суды отказывали следователям в ходатайствах. При этом курганские следователи не требовали арестовать бизнесмена из Москвы по имеющемуся у них обвинению.
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