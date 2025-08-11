Глава Азербайджана Алиев выделил Украине 2 млн долларов

Алиев отправил Украине гумпомощь
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении Украине гуманитарной помощи в размере двух миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Report.
«Основываясь на принципах гуманизма, Азербайджанская Республика оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», — передает содержание указа Алиева издание. Согласно документу, средства из резервного фонда президента будут направлены Минэнергетики Украины для закупки электрооборудования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!