Глава Азербайджана Алиев выделил Украине 2 млн долларов

Алиев отправил Украине гумпомощь
Алиев отправил Украине гумпомощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении Украине гуманитарной помощи в размере двух миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Report.

«Основываясь на принципах гуманизма, Азербайджанская Республика оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», — передает содержание указа Алиева издание. Согласно документу, средства из резервного фонда президента будут направлены Минэнергетики Украины для закупки электрооборудования.

