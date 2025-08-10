10 августа 2025
09 августа 2025

Экс-депутат думы Нефтеюганска пойдет под суд за растрату и злоупотребление полномочиями

В ХМАО экс-депутат пойдет под суд за коррупцию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-чиновнику грозит уголовная ответственность по двум статьям
Экс-чиновнику грозит уголовная ответственность по двум статьям Фото:

В суд направлено уголовное дело на бывшего депутата думы Нефтеюганска Виктора Федина. Ему вменяют растрату и злоупотребление должностными полномочиями в период работы в Комбинате школьного питания, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона.

«По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что Федину предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — «злоупотребление должностными полномочиями» и «растрата». По версии следствия, занимая должность замдиректора Комбината школьного питания по административно-хозяйственной части, он продал предпринимателю три помещения, принадлежащие организации, за 18,7 млн рублей при рыночной стоимости свыше 41 млн рублей. В марте Федин был задержан в аэропорту Сургута и заключен под стражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В суд направлено уголовное дело на бывшего депутата думы Нефтеюганска Виктора Федина. Ему вменяют растрату и злоупотребление должностными полномочиями в период работы в Комбинате школьного питания, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона. «По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве. В прокуратуре добавили, что Федину предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — «злоупотребление должностными полномочиями» и «растрата». По версии следствия, занимая должность замдиректора Комбината школьного питания по административно-хозяйственной части, он продал предпринимателю три помещения, принадлежащие организации, за 18,7 млн рублей при рыночной стоимости свыше 41 млн рублей. В марте Федин был задержан в аэропорту Сургута и заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...