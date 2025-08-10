Экс-депутат думы Нефтеюганска пойдет под суд за растрату и злоупотребление полномочиями

В суд направлено уголовное дело на бывшего депутата думы Нефтеюганска Виктора Федина. Ему вменяют растрату и злоупотребление должностными полномочиями в период работы в Комбинате школьного питания, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона.
«По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что Федину предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — «злоупотребление должностными полномочиями» и «растрата». По версии следствия, занимая должность замдиректора Комбината школьного питания по административно-хозяйственной части, он продал предпринимателю три помещения, принадлежащие организации, за 18,7 млн рублей при рыночной стоимости свыше 41 млн рублей. В марте Федин был задержан в аэропорту Сургута и заключен под стражу.
