Разорившийся миллионер из Югры Андрей Копайгора продал трехэтажный особняк и земельный участок в Санкт-Петербурге. Покупателем стала компания «РМИ-Сталь», действующая в интересах генерального директора «Акрон-Холдинга» Павла Морозова.
«В рамках процедуры банкротства прошел аукцион по продаже имущества, принадлежащего Андрею Копайгоре. Договор заключен с ООО „РМИ-Сталь“, действующим в интересах Павла Морозова», — указано в аукционных документах.
Объект сделки — дом площадью 383,4 кв. м с участком на три тысячи кв. м в поселке Тярлево (Пушкинский район Санкт-Петербурга). В особняке пять спален, каминная, бассейн, сауна и бильярдная. По протоколу торгов цена составила 119 млн рублей.
Источник URA.RU уточнил, что ранее в доме жила бывшая супруга Копайгоры. «Она хотела переписать особняк на сына, чтобы сохранить недвижимость, однако сделать это не удалось. После начала судебных процессов имущество включили в конкурсную массу как совместно нажитое, сформированное за счет доходов предпринимателя», — рассказал собеседник.
Компания «РМИ-Сталь» стала единственным участником торгов. Она входит в структуру «Акрон-Холдинга», который ранее приобрел активы заводов «Элкап» в Сургуте и «Алмаз» в Радужном — они также принадлежали Копайгоре.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Акрон-Холдинг». На момент публикации новости ответ не поступил. Дозвониться до Копайгоры не удалось.
Ранее URA.RU писало, что обанкротившийся бизнесмен из Сургута (ХМАО) выставил на продажу акции югорской нефтяной компании «Сургутнефтегаз». Общая стоимость ценных бумаг составляет почти семь миллионов рублей.
