Опальный олигарх из ХМАО избавляется от акций «Сургутнефтегаза» на семь миллионов рублей

Бизнесмен из Сургута (ХМАО) Андрей Копайгора, осужденный за мошенничество, выставил на продажу акции югорской нефтяной компании «Сургутнефтегаз». Общая стоимость ценных бумаг составляет почти семь миллионов рублей.
«На торги выставлены 103 025 привилегированных акций с начальной ценой 6 065 082 рубля и 39 000 обыкновенных — за 996 060 рублей. Ценные бумаги принадлежат Андрею Копайгоре и реализуются в рамках процедуры банкротства», — рассказали URA.RU представители электронной торговой площадки.
Ранее URA.RU писало, что Копайгора в 2000-х был одним из самых влиятельных предпринимателей Югры. Он владел заводом «Элкап», корпорацией «ЮПК», гостиницей «Медвежий угол», торговым центром «Агора» и несколькими подрядными компаниями. Бизнесмен был осужден по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Большая часть его активов обанкротилась, а имущество пошло с молотка.
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