Челябинская область отказалась от 20 тонн слив из Киргизии. Фото

Груз предназначался для провоза в Москву
Груз предназначался для провоза в Москву Фото:

В Челябинской области Россельхознадзор заблокировал поставку 20 тонн слив из Киргизии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стала неполная маркировка.

«На автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ запретили ввоз партии слив из Киргизии. В маркировке не было информации о месте происхождения подкарантинной продукции», — заявили URA.RU в ведомстве.

Доставку служба заблокировала совместно с должностными лицами погрануправления ФСБ России и Челябинской таможни. Груз предназначался для провоза в Москву.

Перевозчика привлекли к административной ответственности. Машина с партией слив вернулась в Казахстан.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

