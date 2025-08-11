В Челябинской области Россельхознадзор заблокировал поставку 20 тонн слив из Киргизии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стала неполная маркировка.
«На автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ запретили ввоз партии слив из Киргизии. В маркировке не было информации о месте происхождения подкарантинной продукции», — заявили URA.RU в ведомстве.
Доставку служба заблокировала совместно с должностными лицами погрануправления ФСБ России и Челябинской таможни. Груз предназначался для провоза в Москву.
Перевозчика привлекли к административной ответственности. Машина с партией слив вернулась в Казахстан.
