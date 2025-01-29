29 января 2025

В Челябинскую область запретили ввозить 20 тонн сухофруктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной запрета стали упаковки с изюмом
Причиной запрета стали упаковки с изюмом Фото:

В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить почти 20 тонн сухофруктов, орехов и бобовых. Как URA.RU отметили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукцию вернули в Казахстан.

«В Челябинской области из-за изюма возвращено 20 тонн сухофруктов. На упаковках с ним не было указано место происхождения. В связи с этим вся партия сухофруктов, орехов и бобовых была запрещена к ввозу», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.

Нарушение выявили на российско-казахстанском пункте пропуска «Бугристое». Как уточнили в надзорном ведомстве, транспорт следовал из Киргизии. Теперь водитель получил административное наказание.

С начала месяца в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввозить 23 партии растительной продукции. Общий вес превысил 478 тонн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить почти 20 тонн сухофруктов, орехов и бобовых. Как URA.RU отметили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукцию вернули в Казахстан. «В Челябинской области из-за изюма возвращено 20 тонн сухофруктов. На упаковках с ним не было указано место происхождения. В связи с этим вся партия сухофруктов, орехов и бобовых была запрещена к ввозу», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушение выявили на российско-казахстанском пункте пропуска «Бугристое». Как уточнили в надзорном ведомстве, транспорт следовал из Киргизии. Теперь водитель получил административное наказание. С начала месяца в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввозить 23 партии растительной продукции. Общий вес превысил 478 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...