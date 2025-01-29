В Челябинскую область запретили ввозить 20 тонн сухофруктов

В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить почти 20 тонн сухофруктов, орехов и бобовых. Как URA.RU отметили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукцию вернули в Казахстан.
«В Челябинской области из-за изюма возвращено 20 тонн сухофруктов. На упаковках с ним не было указано место происхождения. В связи с этим вся партия сухофруктов, орехов и бобовых была запрещена к ввозу», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
Нарушение выявили на российско-казахстанском пункте пропуска «Бугристое». Как уточнили в надзорном ведомстве, транспорт следовал из Киргизии. Теперь водитель получил административное наказание.
С начала месяца в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввозить 23 партии растительной продукции. Общий вес превысил 478 тонн.
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