Олимпийская чемпионка и депутат ГД Журова попала в розыск СБУ

СБУ объявила Журову в розыск в 2022 году
СБУ объявила Журову в розыск в 2022 году Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы Светлану Журову. Об этом сообщают данные из базы СБУ, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно карточке, Журову внесли в розыск в мае 2022 года. Ей инкриминируют «посягательство на территориальную целостность Украины». С 2017 года она также включена в списки украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Кроме того, стало известно, что согласно данным украинских правоохранительных органов, депутата Госдумы и известного интеллектуала Анатолия Вассермана СБУ объявила в розыск в 2022 году. Информация о его розыске до сих пор актуальна, о чем свидетельствуют официальные источники.

