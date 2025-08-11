СБУ объявила в розыск Вассермана

Согласно данным украинских правоохранительных органов, депутата Госдумы и известного интеллектуала Анатолия Вассермана СБУ объявила в розыск в 2022 году. Информация о его розыске до сих пор актуальна, о чем свидетельствуют официальные источники.
В то же время появились сведения, что актер Алексей Панин (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), покинувший Россию после начала специальной военной операции, больше не числится в розыске СБУ. Ранее он был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
