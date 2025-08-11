Путин запретил покупать военную форму иностранного производства

Все предметы военной формы и иного вещевого обеспечения для российской армии с 2026 года должны изготавливаться исключительно на территории России. Об этом следует из текста указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.
«В целях исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд ВС РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества, постановляю: <…> принять дополнительные меры, предусматривающие, начиная с 1 января 2026 года, поставку <…> для нужд ВС РФ вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте правовой информации. Кроме того, отмечается, что с 2027 года ткани для формы российских военнослужащих должны быть исключительно отечественного производства.
Ранее стало известно, что Путин также расширил задачи Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) по поддержке волонтерства на все приграничные регионы страны. В соответствии с новым указом, Росмолодежь теперь обязана оказывать особую поддержку волонтерским инициативам не только в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе Севастополе.
