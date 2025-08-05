Путин выпустил важнейший указ о волонтерах в прифронтовых регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий задачи Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) по поддержке волонтерства на все приграничные регионы страны. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном 5 августа 2025 года на сайте Кремля.
В соответствии с новым указом, Росмолодежь теперь обязана оказывать особую поддержку волонтерским инициативам не только в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе Севастополе. «Федеральному агентству по делам молодежи поручается усилить содействие развитию добровольческой деятельности в обозначенных субъектах», — указывается в опубликованном распоряжении.
Согласно документу, работу по развитию волонтерства Росмолодежь будет вести совместно с ассоциацией «Добро.рф». Кроме того, правительству России поручено в течение трех месяцев привести свои нормативные акты в соответствие с новым указом президента. В частности, должны быть скорректированы меры государственной поддержки для добровольцев и организаций, занимающихся гуманитарной и социальной помощью.
Ранее федеральная поддержка волонтерских движений распространялась преимущественно на новые регионы России, где добровольцы активно участвовали в гуманитарных миссиях и социальной работе. Теперь аналогичные меры господдержки будут применяться и в других приграничных субъектах РФ. Документ направлен на укрепление общественной активности и координацию волонтерских проектов на территориях, находящихся в непосредственной близости к зоне специальной военной операции.
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