05 августа 2025

Путин выпустил важнейший указ о волонтерах в прифронтовых регионах

Путин расширил действие указа о поддержке волонтеров на все приграничье
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин расширил действие указа о поддержке волонтеров в новых регионах и Крыме на все приграничье
Путин расширил действие указа о поддержке волонтеров в новых регионах и Крыме на все приграничье Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий задачи Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) по поддержке волонтерства на все приграничные регионы страны. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном 5 августа 2025 года на сайте Кремля.

В соответствии с новым указом, Росмолодежь теперь обязана оказывать особую поддержку волонтерским инициативам не только в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе Севастополе. «Федеральному агентству по делам молодежи поручается усилить содействие развитию добровольческой деятельности в обозначенных субъектах», — указывается в опубликованном распоряжении.

Согласно документу, работу по развитию волонтерства Росмолодежь будет вести совместно с ассоциацией «Добро.рф». Кроме того, правительству России поручено в течение трех месяцев привести свои нормативные акты в соответствие с новым указом президента. В частности, должны быть скорректированы меры государственной поддержки для добровольцев и организаций, занимающихся гуманитарной и социальной помощью.

Ранее федеральная поддержка волонтерских движений распространялась преимущественно на новые регионы России, где добровольцы активно участвовали в гуманитарных миссиях и социальной работе. Теперь аналогичные меры господдержки будут применяться и в других приграничных субъектах РФ. Документ направлен на укрепление общественной активности и координацию волонтерских проектов на территориях, находящихся в непосредственной близости к зоне специальной военной операции.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий задачи Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) по поддержке волонтерства на все приграничные регионы страны. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном 5 августа 2025 года на сайте Кремля. В соответствии с новым указом, Росмолодежь теперь обязана оказывать особую поддержку волонтерским инициативам не только в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе Севастополе. «Федеральному агентству по делам молодежи поручается усилить содействие развитию добровольческой деятельности в обозначенных субъектах», — указывается в опубликованном распоряжении. Согласно документу, работу по развитию волонтерства Росмолодежь будет вести совместно с ассоциацией «Добро.рф». Кроме того, правительству России поручено в течение трех месяцев привести свои нормативные акты в соответствие с новым указом президента. В частности, должны быть скорректированы меры государственной поддержки для добровольцев и организаций, занимающихся гуманитарной и социальной помощью. Ранее федеральная поддержка волонтерских движений распространялась преимущественно на новые регионы России, где добровольцы активно участвовали в гуманитарных миссиях и социальной работе. Теперь аналогичные меры господдержки будут применяться и в других приграничных субъектах РФ. Документ направлен на укрепление общественной активности и координацию волонтерских проектов на территориях, находящихся в непосредственной близости к зоне специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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