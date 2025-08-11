Под Челябинском дальнобойщики перекрыли дорогу

На объездной дороге Челябинска рядом с поселком Козырево дальнобойщики устроили протест из-за неработающей рамки весового контроля и перекрыли часть дороги. Они отмечают, что система фиксации ошибочно регистрирует превышение веса, за который они могут получить до 600 тысяч рублей штрафа.
«Я еду буквально пустой, без груза. А рамка показывает, что у меня превышение», — цитирует слова водителя Игоря сайт 74.ру.
Другие водители сообщают, что штрафы за такие нарушения достигают 600 тысяч рублей. На месте уже побывали сотрудники Госавтоинспекции, но результата не последовало. Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службы регионального миндора и ГАИ, ответы будут опубликованы после получения.
Обновлено в 18:42
По данным пресс-службы областного ГИБДД, ситуация, о которой идет речь, произошла утром 11 августа. Водители фур стояли на обочине, движение перекрыто не было, ПДД не нарушали. В 15:00 большегрузов на данном участке не было.
