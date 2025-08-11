В России снизили риски покупки квартир с маткапиталом

Власти России снизили риски сделок в сфере недвижимости для семей с детьми. На оперативном совещании с вице-премьерами 11 августа глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о сокращении срока рассмотрения заявления на использование маткапитала с 10 до пяти рабочих дней. Как рассказали эксперты URA.RU, это уменьшит расходы на аренду жилья и ускорит оформление документов.
В ходе оперативного совещания Михаил Мишустин сделал акцент на теме поддержки родителей с детьми, напомнив вице-премьерам слова президента РФ Владимира Путина о том, что благополучие семей, особенно многодетных, — в центре внимания правительства.
«Его [маткапитала] сумма, все знают, ежегодно индексируется. Сегодня на первого ребенка она составляет порядка 690 тысяч рублей, на второго и последующих детей — свыше 900 тысяч. Более того, этот механизм регулярно совершенствуется, расширяются его возможности для граждан», — рассказал Мишустин.
По поручению главы государства в правительстве РФ внесли ряд изменений и в правила его предоставления, чтобы быстрее и проще получать средства маткапитала. «Вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании — с 10 до пяти рабочих дней», — заявил премьер.
Обработка запроса дополнительных документов по заявке потребует значительно меньшего срока — 12 дней, а не 20, как было раньше, добавил Мишустин. «Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия», — резюмировал глава правительства.
Сокращение сроков рассмотрения заявления на маткапитал позволит многим семьям с детьми избежать задержек или срывов сделок с недвижимостью, сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Тем более, что число родителей, желающих воспользоваться этой мерой поддержки, растет.
По данным Счетной палаты РФ, в 2024 году средствами маткапитала распорядились 1,8 млн семей с детьми. По сравнению с 2023 годом число распорядившихся средствами увеличилось на 273,85 тысячи.
«Оформление ипотечных договоров с использованием маткапитала — волнительная процедура для семей с детьми, потому что на ее условия влияет ситуация на финансовом рынке, например, связанная с ключевой ставкой Центробанка.
Именно поэтому покупатели, в том числе многодетные семьи, выбрав наиболее выгодный период, стараются оформить ее как можно быстрее, чтобы избежать ужесточения условий или вообще отказа в ипотеке. Ускорение сроков рассмотрения заявки на использование материнского капитала, пусть и незначительное, минимизирует эти риски, а еще освободит их от необходимости снимать временное жилье и тратить на него деньги», — рассказал он.
Депутат Госдумы РФ добавил, что в будущем эти сроки могут еще сократиться, например, при условии выдачи семейной ипотеки по месту регистрации заемщика. «В перспективе при грамотной реализации информационных технологий в этом направлении время рассмотрения заявки на использование маткапитала может сократиться даже до нескольких часов», — предположил Леонид Аксаков.
Семейная ипотека стимулирует развитие рынка недвижимости в субъектах РФ, рассказала URA.RU эксперт по недвижимости, член гильдии риелторов Московской области Наталья Перескокова. «В регионах с доступной стоимостью квадратного метра материнский капитал может сыграть заметную роль в приобретении жилья. Его, например, можно потратить на первоначальный взнос по семейной ипотеке. Такие финансовые возможности семей с детьми расширяют число покупателей недвижимости в России, что создает экономически благоприятную обстановку для застройщиков и рынка в целом», — объяснила Перескокова.
