Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тульской области

Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в канале
Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в канале

На железнодорожном переезде у станции Мордвес в Тульской области поезд столкнулся с грузовиком. По информации, водитель выехал перед приближающимся поездом. Информацию передает Официальный канал Московской железной дороги.

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — указано в telegram-канале.

Происшествие произошло в 17:06 по Московскому времени. По информации, обошлось без пострадавших, а состав не сошел с рельсов. В 19:59 поезд продолжил движение по маршруту.

