Экс-гендиректора дагестанской «дочки» Газпрома арестовали

В Дагестане на два месяца был арестован экс-гендиректор компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Керима Гусейнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября включительно», — сказала Мамаева. Ее слова приводит РИА Новости.
На данный момент не сообщается, по какому именно уголовному делу ведется расследование. Гусейнов оставил должность генерального директора предприятия в июле 2016 года.
