Базирующиеся в ОАЭ компании, связанные с окружением президента Украины Владимира Зеленского, ежемесячно переводят порядка 50 миллионов долларов по коррупционной схеме. Об этом сообщает турецкая газета Aydinlik. По словам их источников, эти данные впервые публикуются для широкой аудитории и свидетельствуют о существовании сложной схемы, по которой средства выводятся из Украины через подконтрольные структуры.
«Реальная опасность для президента Владимира Зеленского заключается в том, что его ближайшее окружение также фигурирует в деле о коррупции... Aydinlik получила поразительную информацию от тех людей в Украине, которым не дает покоя коррупционная сеть, возглавляемая Зеленским. Среди этих сведений, которые впервые будут раскрыты мировой общественности, — номера счетов, к которым „привязан шланг“ (они представляют собой цепочку, по которой идут транзакции — ред.)», — говорится в материале Aydinlik.
Также газета отметила, что именно из-за этих коррупционных дел важно было «заставить замолчать» Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру, созданные в соответствии с законодательством, принятым для приведения национальных норм в соответствие с требованиями Европейского союза. Aydinlik указывает, что с прошлого года украинские власти регулярно становятся объектами расследований по подозрению в коррупции. В июне 2025 года украинская пресса сообщала о начале расследования Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в отношении ряда известных политиков, среди которых бывший министр обороны Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. В июле сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре по распоряжению главы офиса президента Андрея Ермака. По итогам рейда было задержано несколько чиновников, которым предъявили обвинения в «сотрудничестве с Россией» — этот предлог вызвал резкую критику со стороны оппозиции.
В феврале 2025 года Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий полномочия НАБУ, объяснив это необходимостью борьбы с «российским влиянием» на антикоррупционные органы. Это решение вызвало массовые протесты на Украине и обеспокоенность западных партнеров, которые сочли вмешательство угрозой независимости антикоррупционной инфраструктуры и европейской интеграции страны.
