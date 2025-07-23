Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы российском воздействии на коррупцию в стране. Так он оправдал принятие закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), который спровоцировал массовые акции протеста в стране, а также вызвал осуждение со стороны зарубежных партнеров Киева. Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.
«Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого нужно все очистить», — написал президент Украины в своем telegram-канале. Он отметил, что провыел разнговор с руководителями НАБУ, САП, Генеральной прокуратуры и СБУ. По словам Зеленского, НАБУ будет работать якобы «без россиян».
Подписанный президентом Украины законопроект вызывает опасения из-за вмешательства государственных структур в работу антикоррупционных ведомств и утраты их независимости. В Киеве и Львове прошли массовые протесты против этого новвовведения. Западные страны так же выразили обеспокоенность давлением на антикоррупционные органы, подчеркнув, что это может затормозить европейскую интеграцию Украины, привести к отмене безвизового режима и введению санкций ЕС.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, случаи нецелевого использования западной финансовой помощи на Украине широко известны. Сам Зеленгский в феврале 2025 года отметчал, что кадровые перестановки в финансовых органах выявили наличие теневых схем среди чиновников и бизнесменов, Согласно данным Национального агентства по предотвращению коррупции, почти 70% украинцев отмечают рост коррупции в 2024 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.