Зеленский оправдал «российским вмешательством» скандальный закон, вызвавший протесты на Украине

Зеленский: антикоррупционное бюро будет работать «без россиян»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский отметил, что НАБУ будет работать без россиян
Зеленский отметил, что НАБУ будет работать без россиян Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы российском воздействии на коррупцию в стране. Так он оправдал принятие закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), который спровоцировал массовые акции протеста в стране, а также вызвал осуждение со стороны зарубежных партнеров Киева. Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях. 

«Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого нужно все очистить», — написал президент Украины в своем telegram-канале. Он отметил, что провыел разнговор с руководителями НАБУ, САП, Генеральной прокуратуры и СБУ. По словам Зеленского, НАБУ будет работать якобы «без россиян».

Подписанный президентом Украины законопроект вызывает опасения из-за вмешательства государственных структур в работу антикоррупционных ведомств и утраты их независимости. В Киеве и Львове прошли массовые протесты против этого новвовведения. Западные страны так же выразили обеспокоенность давлением на антикоррупционные органы, подчеркнув, что это может затормозить европейскую интеграцию Украины, привести к отмене безвизового режима и введению санкций ЕС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, случаи нецелевого использования западной финансовой помощи на Украине широко известны. Сам Зеленгский в феврале 2025 года отметчал, что кадровые перестановки в финансовых органах выявили наличие теневых схем среди чиновников и бизнесменов, Согласно данным Национального агентства по предотвращению коррупции, почти 70% украинцев отмечают рост коррупции в 2024 году.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы российском воздействии на коррупцию в стране. Так он оправдал принятие закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), который спровоцировал массовые акции протеста в стране, а также вызвал осуждение со стороны зарубежных партнеров Киева. Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.  «Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого нужно все очистить», — написал президент Украины в своем telegram-канале. Он отметил, что провыел разнговор с руководителями НАБУ, САП, Генеральной прокуратуры и СБУ. По словам Зеленского, НАБУ будет работать якобы «без россиян». Подписанный президентом Украины законопроект вызывает опасения из-за вмешательства государственных структур в работу антикоррупционных ведомств и утраты их независимости. В Киеве и Львове прошли массовые протесты против этого новвовведения. Западные страны так же выразили обеспокоенность давлением на антикоррупционные органы, подчеркнув, что это может затормозить европейскую интеграцию Украины, привести к отмене безвизового режима и введению санкций ЕС. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, случаи нецелевого использования западной финансовой помощи на Украине широко известны. Сам Зеленгский в феврале 2025 года отметчал, что кадровые перестановки в финансовых органах выявили наличие теневых схем среди чиновников и бизнесменов, Согласно данным Национального агентства по предотвращению коррупции, почти 70% украинцев отмечают рост коррупции в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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