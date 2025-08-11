Украина рассматривает возможность отказаться от части своей территории ради урегулирования конфликта с Россией и дальнейшего продвижения к членству в НАТО. Такой шаг может привести к заморозке линии фронта и передаче контроля над новыми регионами РФ. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отклонить любое мирное урегулирование, предложенное Дональдом Трампом, которое подразумевает отказ от украинских земель, все еще находящихся под их контролем. Однако украинские территории, уже удерживаемые Россией, могут стать предметом обсуждения», — отмечает The Daily Telegraph.
Газета уточняет, что речь идет о возможной передаче России контроля над территориями в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму. Смягчение позиции Киева произошло накануне предстоящей встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, назначенной на 15 августа на Аляске. По данным CBS News, к переговорам может присоединиться и Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский заявлял, что не намерен проводить территориальные обмены с Россией и не собирается уступать украинские земли, ссылаясь на положения Конституции. Однако ранее СМИ сообщали о возможной готовности Киева обсуждать мирное соглашение с участием США и России, при этом Дональд Трамп подчеркивал, что такой договор может включать уступки по территориям. В 2022 году Россия провела референдумы и объявила о включении в свой состав ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.
