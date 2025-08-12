FT: в Германии восхитились Путиным в преддверии встречи с Трампом

В Германии считают, что сильная сторона Путина — это факты
В Германии считают, что сильная сторона Путина — это факты Фото:

Президент России Владимир Путин считается одним из наиболее опытных переговорщиков, обладающим глубокими фактами по обсуждаемым вопросам. Об этом заявил один из немецких дипломатов, принимавший участие в минских переговорах.

«Он разбирается во всех темах, в деталях юридических обоснований, но всегда манипулирует фактами. Вы должны знать свои факты так же хорошо, как он», — передают слова дипломата Finicial Тimes.

Кроме того, отмечается, что президент США Дональд Трамп не имеет такого сильного навыка в переговорах. В начале 2017 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель организовала телефонный разговор с Трампом, чтобы объяснить ему позицию российского президента по поводу исполнения Минских соглашений, но Трамп повесил трубку. Позже американские советники сообщили немецкой стороне, что Трамп был раздражен из-за того, что Меркель пыталась читать ему нотации.

