FT: в Германии восхитились Путиным в преддверии встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин считается одним из наиболее опытных переговорщиков, обладающим глубокими фактами по обсуждаемым вопросам. Об этом заявил один из немецких дипломатов, принимавший участие в минских переговорах.
«Он разбирается во всех темах, в деталях юридических обоснований, но всегда манипулирует фактами. Вы должны знать свои факты так же хорошо, как он», — передают слова дипломата Finicial Тimes.
Кроме того, отмечается, что президент США Дональд Трамп не имеет такого сильного навыка в переговорах. В начале 2017 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель организовала телефонный разговор с Трампом, чтобы объяснить ему позицию российского президента по поводу исполнения Минских соглашений, но Трамп повесил трубку. Позже американские советники сообщили немецкой стороне, что Трамп был раздражен из-за того, что Меркель пыталась читать ему нотации.
