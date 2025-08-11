Жительница ХМАО задушила друга рубашкой во время ссоры

В Нефтеюганске жительницу подозревают в убийстве знакомого во время пьяной ссоры. Силовики считают, что женщина задушила мужчину рукавом от рубашки, сейчас даму заключили под стражу.
«Обвиняемая, 1976 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в жилом помещении, расположенном в доме 19 микрорайона № 2 города Нефтеюганска, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, накинула на шею потерпевшего рукав от рубашки, образовав петлю и произведя тем самым удушение последнего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — говорится в telegram-канале Следкома Югры.
Убийство произошло вечером 9 августа, сейчас женщину по требованию следователей суд отправил под стражу. Силовики продолжают собирать доказательства и выясняют детали происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!