11 августа 2025

Жительница ХМАО задушила друга рубашкой во время ссоры

Югорчанка задушила друга рукавом от рубашки
Югорчанка задушила друга рукавом от рубашки

В Нефтеюганске жительницу подозревают в убийстве знакомого во время пьяной ссоры. Силовики считают, что женщина задушила мужчину рукавом от рубашки, сейчас даму заключили под стражу.

«Обвиняемая, 1976 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в жилом помещении, расположенном в доме 19 микрорайона № 2 города Нефтеюганска, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, накинула на шею потерпевшего рукав от рубашки, образовав петлю и произведя тем самым удушение последнего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — говорится в telegram-канале Следкома Югры.

Убийство произошло вечером 9 августа, сейчас женщину по требованию следователей суд отправил под стражу. Силовики продолжают собирать доказательства и выясняют детали происшествия.

