Аэропорт Ижевска временно не принимает рейсы
В аэропорту Ижевска вынужденно приостановлена работа. На территории аэровокзала временно запрещается взлет и посадка самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Оповещение размещено в telegram-канале представителя службы, Артема Кореняко.
