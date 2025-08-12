Украинец, готовивший теракт в Подмосковье, бежал в Россию от мобилизации

Украинец, готовивший теракт против сотрудника Минобороны бежал с Украины от мобилизации
Готовивший теракт против сотрудника Минобороны бежал с Украины от мобилизации
Спецоперация РФ на Украине

Мужчина, задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, оказался уроженцем Украины и бежал в Россию от мобилизации. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Я гражданин Украины. В 2023 году приехал в РФ. Уехал с Украины от мобилизации. Получил российское гражданство», — рассказал мужчина, его слова передает ТАСС. 

По словам задержанного, находясь в России, он встретился с сотрудником сил спецопераций ВСУ, который предложил оформить документы об отсрочке от мобилизации в обмен на выполнение диверсионных заданий. В частности, ему поручили приобрести автомобиль и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, собрать бомбу и установить ее в машину предполагаемой жертвы. Подозреваемый утверждает, что взрывное устройство он установил под днищем автомобиля под запасным колесом, а электронную часть — в панели под рулевым колесом. Все инструкции, по словам задержанного, он получал от куратора в электронном виде.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Подмосковье. Правоохранителями было обнаружено транспортное средство с 60 килограммами взрывчатого вещества.

