Арестович* назвал наиболее вероятный сценарий конфликта на Украине после встречи Путина и Трампа

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов в России) заявил о высокой вероятности заморозки конфликта по линии фронта и проведении выборов в стране в результате переговоров по Украине. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.
«Дело идет к остановке конфликта и к быстрым выборам. Наиболее вероятным сценарием является заморозка по линии разграничения, но могут быть и другие варианты, в том числе с уступками со стороны, которые многих могут удивить», — написал Алексей Арестович* в своем telegram-канале. По его словам, американскому президенту Дональду Трампу необходимо добиться мира на Украине, чтобы продемонстрировать этот результат как собственный успех оппонентам и сторонникам.
Арестович* предположил, что украинский президент Владимир Зеленский может быть отстранен от должности после встречи президентов России и США. По мнению бывшего советника, если Зеленский выступит против договоренностей между Путиным и Трампом, то западные страны могут обвинить его в коррупции и представить доказательства.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа назначена на 15 августа и состоится на Аляске. Одна из тем переговоров — установление мира на Украине.
*Алексей Арестович — внесен в перечень экстремистов и террористов в России.
