Арестович* назвал наиболее вероятный сценарий конфликта на Украине после встречи Путина и Трампа

Арестович*: встреча Путина и Трампа закончится остановкой конфликта и выборами
Арестович* заявил, что на Украине вскоре пройдут выборы
Арестович* заявил, что на Украине вскоре пройдут выборы Фото:
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов в России) заявил о высокой вероятности заморозки конфликта по линии фронта и проведении выборов в стране в результате переговоров по Украине. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.

«Дело идет к остановке конфликта и к быстрым выборам. Наиболее вероятным сценарием является заморозка по линии разграничения, но могут быть и другие варианты, в том числе с уступками со стороны, которые многих могут удивить», — написал Алексей Арестович* в своем telegram-канале. По его словам, американскому президенту Дональду Трампу необходимо добиться мира на Украине, чтобы продемонстрировать этот результат как собственный успех оппонентам и сторонникам.

Арестович* предположил, что украинский президент Владимир Зеленский может быть отстранен от должности после встречи президентов России и США. По мнению бывшего советника, если Зеленский выступит против договоренностей между Путиным и Трампом, то западные страны могут обвинить его в коррупции и представить доказательства.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа назначена на 15 августа и состоится на Аляске. Одна из тем переговоров — установление мира на Украине.

*Алексей Арестович — внесен в перечень экстремистов и террористов в России.

