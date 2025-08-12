В ближайшие часы может решиться вопрос о дальнейшем контроле Украины над оставшимися 29% территории Донецкой области — ВС РФ продвинулись на 18 километров севернее Покровска. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке.
«В ближайшие часы решится доля оставшейся под контролем Украины 29% территории Донецкой области», — написал Репке в соцсети Х. Российские войска продвинулись на 18 километров севернее Покровска, тогда как ранее сообщалось о продвижении на 10–12 километров.
В случае, если Славянск и Краматорск будут отрезаны от Днепропетровска, снабжение бойцов ВСУ сможет осуществляться исключительно через Харьков. В этой ситуации, по мнению обозревателя, удержать контроль над подконтрольной частью ДНР Киеву будет крайне сложно. Если прорыв на фронте не будет ликвидирован, линия обороны может продолжить разрушаться. По словам Репке, РФ при этом способна отказаться от своих условий перемирия.
Бывший офицер разведки армии США и аналитик Скотт Риттер ранее заявил, что Украина в перспективе утратит часть своих территорий. При этом президенту Владимиру Зеленскому следует задуматься о дальнейших шагах, поскольку его пребывание на посту главы государства, по мнению эксперта, не является жизнеспособным. Риттер подчеркнул, что Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области уже закреплены за Россией на конституционном уровне, пишет 360.ru.
