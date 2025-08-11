Российские военные выбили ВСУ с одной из ключевых позиций в Донбассе

ВС РФ продвигаются к Родинскому
ВС РФ продвигаются к Родинскому Фото:
Российские штурмовые подразделения выбили украинские войска с позиций, оборудованных в административных зданиях шахты «Краснолиманская», второго по величине угольного предприятия ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник выбит с позиций в админзданиях шахты „Краснолиманская“», — сообщил Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. Кимаковский отметил, что украинские военные удерживаются в районе террикона этого промышленного объекта. По словам советника главы региона, российские силы блокировали подвоз резервов и провизии украинским войскам на данном участке.

Шахта «Краснолиманская» находится вблизи города Родинское, расположенного за Красноармейском (украинское название — Покровск). Это одно из крупнейших угледобывающих предприятий региона, ежегодно производящее до нескольких миллионов тонн топлива, которое используется, в том числе, в металлургической промышленности.

