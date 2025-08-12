У екатеринбургской высотки обнаружили труп, туда стянули полицию. Фото

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии (архивное фото)
Возле екатеринбургской пятиэтажки на улице Серафима Дерябина обнаружили труп. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сказал источник URA.RU в оперативных службах.

По его словам, погибшей женщине свыше 70 лет. "Она проживала вместе с сыном. Силовики сейчас опрашивают его", — сказал собеседник агентства. Он предполагает, что смерть не носит криминальный характер.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

