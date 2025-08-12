Полицейские выясняют обстоятельства трагедии (архивное фото)
Возле екатеринбургской пятиэтажки на улице Серафима Дерябина обнаружили труп. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сказал источник URA.RU в оперативных службах.
По его словам, погибшей женщине свыше 70 лет. "Она проживала вместе с сыном. Силовики сейчас опрашивают его", — сказал собеседник агентства. Он предполагает, что смерть не носит криминальный характер.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
На месте трагедии уже работают правоохранители
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!