«Вернусь через год»: ребенок журналиста URA.RU оценил новый пермский зоопарк. Фото, видео

В новом пермском зоопарке очереди образуются еще до открытия

12 августа 2025 в 20:06 Размер текста - 17 +

Юный пермяк и его мать впервые посетили новый зоопарк в Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Школьник Лев Ташлыков из Перми впервые посетил новый зоопарк. Юный пермяк осмотрел все вольеры с животными, попробовал себя в скалолазании и протестировал веревочный парк. О том, что больше всего понравилось и когда сын корреспондента URA.RU намерен вернуться в зоопарк снова, читайте в материале URA.RU. Вход Зоопарк открывается в 12 часов дня. Раньше туда попасть невозможно. Есть надежда, что впоследствии можно будет попасть в зоопарк утром. За 15 минут до открытия у входа уже стояли желающие посмотреть на новый зоопарк. Билеты можно купить на входе в кассе, а можно в терминале. Оказалось, что если купить билет в терминале, то пропустят без очереди, это существенно сократило время. На территории зоопарка у самого входа нет карты, поначалу была некая растерянность, куда идти и что смотреть. Животные В первую очередь отправились к медведям. В 12 дня температура на улице была более 25 градусов. Вероятно поэтому на солнышке грелся только пожилой медведь Тоша. Он вырыл себе ямку в земле и лениво поглядывал на посетителей. «Впервые увидел медведя не за решеткой! Это потрясающе, какой он огромный», — поделился Лев впечатлениями. Вольеры журавлей расположены рядом с медведями. Эти забавные птицы сначала решили подойти к нам, а потом начали кричать. Сквозь решетку можно просунуть пальцы, но делать этого категорически не стоит, можно пострадать. альпаки и козлы показались не сразу. Большинство животных не желает пока выходить из вольеров. Это новые помещения для них, да и на улице весьма жарко. Лев также не показался, хотя было видно, что он выходит из крытого вольера. «Жаль, что сурикатов не посмотрел, я их больше всего хотел увидеть», — признался Лев. Площадка и веревочный парк На площадке играет и лазает невероятное количество детей. Свободных качелей практически нет. В веревочном парке пришлось отстоять очередь в специальную палатку, чтобы оплатить его посещение и вписать в специальный журнал ребенка. Вероятно, это для техники безопасности, но было бы круто, если бы ее еще рассказывали. Веревочный парк стоит 500 рублей. Пять минут скалолазания — 300 рублей. У девушек в палатке по какой-то причине не работал валидатор, поэтому не лишним будет брать с собой наличные. После оплаты они дают специальные квиточки, которые нужно показать инструкторам, допускающим детей на полосу препятствий. Веревочный парк запомнился и понравился больше всего. Было интересно и моментами даже сложновато», — поделился школьник. Цены внутри зоопарка Цены на мороженое начинаются от 150 рублей. Рожок с сорбетом — 180 рублей. В нем всего один шарик, но зато вкусный, понравилось очень. Вода и напитки также варьируются от 150 до 300 рублей. В наличии соки, минеральная вода, сладкие чаи, кофе и лимонады. На территории зоопарка есть буфет. Там продают выпечку, мороженое и напитки. Стоимость пиццы и чебуреков узнать не удалось из-за отсутствия ценников. Также в зоопарке разместился ресторан с названием «Парма». Официанты работают весьма шустро. Цены очень даже приемлемые. Бургер с картошкой фри обходится в 340 рублей. Салат из свежих овощей 120 рублей. Есть и более интересные блюда: судак с луковым соусом, барашек с картофелем, окрошка по Коми-Пермяцки и многое другое. Стоимость этих блюд варьируется от 500 до 700 рублей за порцию. Все посетители съедали все, что им при нас принесли, все были довольны. Впечатления ребенка «Я больше всего хотел посмотреть сурикатов и льва. Их не увидел. Понравились большие вольеры, козлы и медведи. Все очень красиво. Больше всего запомнился веревочный парк и спортивные сооружения на детских площадках. В следующий раз хочу прийти сюда в 2026 году. Тогда уже точно все животные переедут и можно будет посмотреть их не в такую жаркую погоду», — поделился эмоциями Лев Ташлыков.

