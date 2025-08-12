Шведский атлет 13-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом у мужчин

Дюплантис побил свой рекорд, который установил в начале лета
Дюплантис побил свой рекорд, который установил в начале лета

Двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис в 13-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом среди мужчин. Соревнования прошли в Будапеште (Венгрия), где шведский легкоатлет преодолел планку на высоте 6,29 метра со второй попытки. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

«Предыдущий рекорд (6,28 м) Дюплантис установил с первой попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме», — сообщили в издании. Свой первый рекорд Дюплантис поставил еще в 2020 году.

В Будапеште 25-летний чемпион улучшил собственное достижение на один сантиметр. За последние пять лет Арман Дюплантис регулярно обновлял мировой рекорд: начиная с 2020 года, когда он прыгнул на 6,17 и 6,18 м в Турине и Глазго, до нынешнего выступления в венгерской столице. Помимо этого, ему принадлежат мировые рекорды в прыжках с шестом в помещении (6,27 м) и на Олимпийских играх (6,25 м).

Ранее мировые рекорды в легкой атлетике и экстремальных видах спорта также неоднократно становились предметом внимания. Так, в 2012 году австрийский парашютист Феликс Баумгартнер установил сразу четыре мировых рекорда, совершив прыжок из стратосферы и впервые преодолев звуковой барьер в свободном падении.

