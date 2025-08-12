Директор Русского центра на Аляске высказалась о встрече Путина и Трампа

Русская диаспора на Аляске выразила надежду, что предстоящая встреча президентов России и США поспособствует восстановлению дружественных отношений между странами. Об этом 12 августа сообщила директор Русского культурного центра штата Анна Верная.
«Мы уже давно ждем, чтобы между нашими двумя великими странами были дружба и мир. И надеемся, что встреча наших президентов приблизит нас к более тесному сотрудничеству, что они найдут точки соприкосновения», — заявила она. Ее слова приводит РИА Новости
Встреча президентов России и США, которая пройдет 15 августа на Аляске, станет первой после длительного перерыва в личных контактах лидеров двух стран. Отношения между Москвой и Вашингтоном заметно осложнились в период президентства Джо Байдена, а вопросы, такие как восстановление авиасообщения и возвращение российской дипломатической собственности в США, до сих пор остаются нерешенными.
