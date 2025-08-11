Рябков: РФ надеется на возобновление авиасообщения после встречи Путина и Трампа

Россия рассчитывает, что предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске станет импульсом для нормализации двусторонних отношений, включая восстановление авиасообщения. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановление авиасообщения. — Ред.). Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы», — рассказал Рябков в интервью «Известиям».
Вместе с тем Рябков признал, что пока нет прогресса в вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США. В 2017–2018 годах в США были закрыты несколько российских консульств и торговых представительств. Также Россия потеряла доступ к некоторым объектам недвижимости, находившимся в ее собственности или аренде. Несмотря на усилия и переговоры на высоком уровне, эти проблемы остаются нерешенными.
Отношения между Россией и США значительно ухудшились в период президентства Джо Байдена, что привело к рекордно долгому перерыву во встречах лидеров двух стран. Несмотря на регулярные телефонные контакты между Путиным и Трампом, личный саммит состоится впервые спустя более полугода после инаугурации Трампа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.