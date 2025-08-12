День рождения Екатеринбурга укрепит связи России с Сербией и Китаем

Основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин отметит день рождения Екатеринбурга с международным размахом. В рамках фестиваля «Энергия РМК» 16 и 17 августа в спортивном квартале «Архангел Михаил» пройдет настоящий баскетбольный праздник: турнир с участием лучших спортсменов России, гостей из Сербии и Китая, мастер-классы олимпийских призеров, показательные матчи и яркая шоу-программа. За баскетбольный мяч возьмется даже Петр Ян, звезда смешанных единоборств и экс-чемпион UFC. Все подробности — в материале URA.RU.
Фестиваль «Энергия РМК» объединит самые разные спортивные направления: от экстремальных видов спорта и кикбоксинга — до модного падела и кроссфита. И на каждой площадке будет не только яркое шоу, но и сильная спортивная составляющая. Не станет исключением и территория баскетбола, где пройдет международный турнир 3?3, который продлится два дня.
Участие в турнире примут две зарубежные команды: это «Partizan 3?3» из Сербии — гранд мирового баскетбола 3?3, входит в топ-10 рейтинга FIBA и «Handsome MDMX» из Китая — представители активно развивающейся азиатской школы. Две российские медиакоманды: «Hoops», у которой более 6,8 млн подписчиков в социальных сетях, и «БК-10» — команда продюсера телеканала ТНТ Вячеслава Дусмухаметова. А также сильнейшие команды России: «Bionord Pro», «Курчатов», «Металлург», «Stella Pro». В первый день пройдет отборочный этап, а финальный матч — вечером 17 августа.
«Очень крутое будет событие, здорово, что РМК дает возможность ребятам сыграть на таком турнире. Для российских спортсменов сразиться с иностранными командами — это большая честь и ценный опыт. Сам бы с удовольствием принял участие, но буду в качестве гостя и, возможно, в выставочных матчах поиграю. Так что эти два дня буду находиться на площадке — сто процентов», — рассказал серебряный призер Олимпийских Игр в Токио по баскетболу 3?3 Кирилл Писклов.
В напряженных матчах по официальным правилам FIBA 3?3 развернется борьба за главный трофей фестиваля — кубок «Энергии РМК». А чтобы зрителям было максимально интересно, в первый день также пройдет турнир по баскетболу 1?1, где 12 сильнейших игроков докажут свое мастерство в индивидуальных поединках.
Завершится первый день фестиваля захватывающим данк-шоу с участием самых титулованных слэм-данкеров России. Данк в баскетболе — это бросок мяча в корзину сверху, часто с прыжком. Во время шоу такие броски делают особенно эффектно. Зрителей ждут невероятные прыжки, акробатика и гравитационные трюки с мячом на высочайшем уровне. Специальный гость и главная звезда шоу — Мирослав Елецкий, двукратный чемпион мира по Slam Dunk Contest. Как говорят организаторы, Елецкий попробует сделать трюк, перепрыгнув через машину.
Почетным гостем баскетбольных турниров станет президент Российской федерации баскетбола, самый прославленный российский игрок NBA Андрей Кириленко. Он также возглавит команду в «Матче друзей», а наставником другой команды станет заслуженный тренер СССР, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион Евгений Гомельский. А олимпийские призеры Токио Кирилл Писклов и Александр Зуев будут проводить мастер-классы для всех желающих.
Конечно, баскетбольная программа была бы неполной без детских и юношеских турниров. Ведь, когда собирается такое количество звезд в одном месте, сложно придумать лучшую мотивацию для занятий спортом.
«Вообще все, что РМК делает в спорте, направлено в первую очередь на то, чтобы формировать культ спорта и здорового образа жизни. И, конечно, любое спортивное событие такого уровня всегда должно сопровождаться детскими и юношескими турнирами. Они у нас будут в разных форматах. Будут играть ребята 2010 года рождения. Это как раз тот возраст, когда юные спортсмены стоят перед выбором следующего спортивного пути», — пояснил председатель федерации баскетбола Челябинской области, директор «РМК-Арены» Николай Сандаков.
Кроме того, на фестивале состоится показательный матч по баскетболу на колясках с участием сильнейших команд региона и России. Это событие подтверждает принцип доступности спорта для всех.
«Это важная инклюзивная история. Показать людей сильных духом. Эти игры всегда очень конкурентные, несмотря на физические ограничения у спортсменов. И всегда очень зрелищные и эмоциональные, там всегда полно радости, азарта, такого настоящего спортивного настроя», — говорит Сандаков.
И еще один выставочный матч запланирован в заключительный день фестиваля. В нем команда звезды смешанных единоборств Петра Яна и бойцов клуба «Архангел Михаил» сыграет против команды профессиональных баскетболистов. Организаторы уверены, что такой матч еще больше привлечет внимание к баскетболу, спорту и здоровому образу жизни в целом. На что направлен и весь фестиваль «Энергия РМК».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!