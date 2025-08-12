Бастрыкин потребовал проверить интернет-ресурс в ХМАО из-за оскорблений военных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет по проверке администраторов интернет-сообщества из Нефтеюганска (ХМАО) из-за оскорблений в адрес военных. В числе пользователей, которые размещали запрещенные комментарии, были несовершеннолетние, сообщили в Следственном комитете России.
«На протяжении нескольких месяцев администраторы одного из интернет-сообществ города Нефтеюганска, в числе которых несовершеннолетние, за денежное вознаграждение систематически размещают сведения, направленные на унижение чести и достоинства военнослужащих специальной военной операции, а также иные запрещенные к публикации материалы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — рассказало ведомство на официальном сайте.
Жители города жаловались на интернет-страницу, где появлялись запрещенная информация, в разные инстанции, но результата не было. Следственный комитет по ХМАО-Югре начал проверку. Бастрыкин взял проверку под личный контроль.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО суд вынес приговор охраннику рынка за оскорбление ВС РФ. Он получил год колонии за оскорбление ВС РФ
