12 августа 2025

Бастрыкин потребовал проверить интернет-ресурс в ХМАО из-за оскорблений военных

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проверит интернет-сообщество из ХМАО из-за оскорбительных комментариев в адрес бойцов СВО
Глава СК РФ Александр Бастрыкин проверит интернет-сообщество из ХМАО из-за оскорбительных комментариев в адрес бойцов СВО Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет по проверке администраторов интернет-сообщества из Нефтеюганска (ХМАО) из-за оскорблений в адрес военных. В числе пользователей, которые размещали запрещенные комментарии, были несовершеннолетние, сообщили в Следственном комитете России.

«На протяжении нескольких месяцев администраторы одного из интернет-сообществ города Нефтеюганска, в числе которых несовершеннолетние, за денежное вознаграждение систематически размещают сведения, направленные на унижение чести и достоинства военнослужащих специальной военной операции, а также иные запрещенные к публикации материалы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — рассказало ведомство на официальном сайте.

Жители города жаловались на интернет-страницу, где появлялись запрещенная информация, в разные инстанции, но результата не было. Следственный комитет по ХМАО-Югре начал проверку. Бастрыкин взял проверку под личный контроль.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО суд вынес приговор охраннику рынка за оскорбление ВС РФ. Он получил год колонии за оскорбление ВС РФ

