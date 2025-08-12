12 августа 2025

В Челябинске ребенок разбил голову на оборвавшихся качелях

Качель сломалась под ребенком в парке имени пушкина (архивное фото)
Качель сломалась под ребенком в парке имени пушкина (архивное фото) Фото:

В детском городке «Лукоморье» парка имени Пушкина в Челябинске мальчик получил травму головы из-за оборвавшихся под ним качелей. В районной прокуратуре сообщили о начале проверки.

«24 июля в районе 19.00 произошел обрыв качели во время движения. В результате падения ребенок получил поверхностную трамву головы», — цитирует маму ребенка telegram-канал «Новости Челябинска».

По данному факту началась проверка прокуратуры. Ответственные должностные лица будут привлечены к ответственности.

«Прокуратура Советского района Челябинска производит осмотр игрового оборудования. Будет дана оценка техническому состоянию и эксплуатации, соответствию требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, качеству оказываемых услуг», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мальчик получил травмы кожи головы и сустава челюсти на детской качельке, которая оборвалась под его весом. Допустимая нагрузка составляла 70 кг, а ребенок весил 50 кг. В результате врачи наложили скобы на голову ребенка и назначили лечение стоимостью свыше 50 тысяч рублей.

