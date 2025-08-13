Shot: в России хотят ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ввести штрафы до 15 тысячи рублей за использование съемных шторок на стеклах автомобилей, имитирующих тонировку. В простонародье это зовется «иранской» тонировкой. Инициатива направлена министру внутренних дел. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на вице-президента НАС Антона Шапарина.
«Такие [самодельные тонировочные] приспособления снижают обзор водителя и повышают риск ДТП. При этом их легко снять при проверке, что мешает фиксации нарушения», — пояснил Шапарин в беседе с журналистами. По итогу он предложил ввести штрафы до 15 тысяч рублей за тонировку.
За первичное нарушение водитель может получить штраф не менее 5 тысяч рублей, а за повторное нарушение — не менее 15 тысячи рублей. Кроме того, запрашивается запрет на продажу таких аксессуаров на территории РФ.
По данным автомобильного союза, водители массово используют рулонные шторки на присосках («иранская тонировка») или каркасные конструкции, чтобы избежать штрафа за затемнение стекол. Сейчас штраф за обычную тонировку (светопропускание менее 70%) составляет 500 рублей. Новая инициатива приравняет съемные шторки к нарушению правил эксплуатации транспортного средства. Ранее ГАИ фиксировала участившиеся случаи ДТП в регионах, например — Свердловской области.
