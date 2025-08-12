Пешеходы стали чаще погибать в авариях в Свердловской области

Из-за ДТП в этом году погибли 37 пешеходов
Из-за ДТП в этом году погибли 37 пешеходов

Только за первые семь месяцев 2025 года в результате ДТП погибли 37 пешеходов. За аналогичный период прошлого года погибло на 6 человек меньше. При этом, количество аварий снизилось, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«За первые семь месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано 352 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В этих авариях погибли 37 человек, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общее количество ДТП и число пострадавших (325 человек) демонстрирует тенденцию к снижению», — сообщили в ведомстве.

Из всех аварий 119 произошло на пешеходных переходах. Остальные 223 в других частях проезжей части. В большинстве ДТП виновными являются водители машин. Согласно статистике, из-за пешеходов произошла 131 авария.

