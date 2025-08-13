Политологи назвали главную интригу челябинских выборов

Политологи назвали главную интригу на выборах в заксобрание Челябинской области. Тема обсуждалась в ходе круглого стола «Выборы на Южном Урале: смыслы, стратегии и прогнозы» медиахолдинга «Гранада Пресс».
«Главная интрига выборов — какая партия займет второе место. На эту позицию претендуют сразу четыре партии — „Справедливая Россия“, ЛДПР, КПРФ и „Новые люди“, и в каком порядке они в итоге финишируют — абсолютно непонятно», — заявил завкафедры политологии ЧелГУ Василий Зорин.
Коллеги-политологи согласились с Зориным по поводу главной интриги. Его правоту подтвердило то, что эксперты разошлись во мнениях по поводу итогового результата партий на выборах. Политолог Матвей Зайковский уверен, что с учетом опыта участия в предвыборных кампаниях второй результат покажут эсеры, при этом отрыв между ними, коммунистами, ЛДПР и «Новыми людьми» может оказаться минимальным. Политолог Александр Мельников заявил, что хороший результат могут показать «Новые люди». Сам Зорин считает, что на второй позиции может оказаться ЛДПР.
Всего в голосовании по партийным спискам в заксобрание региона участвуют шесть партий. Это «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Новые люди» и Партия пенсионеров.
Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит избрать 60 депутатов заксобрания — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам.
