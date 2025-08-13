Политологи назвали главную интригу челябинских выборов

На второе место на челябинских выборах претендуют четыре партии
Политолог Василий Зорин озвучил главную интригу выборов
Политолог Василий Зорин озвучил главную интригу выборов
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Политологи назвали главную интригу на выборах в заксобрание Челябинской области. Тема обсуждалась в ходе круглого стола «Выборы на Южном Урале: смыслы, стратегии и прогнозы» медиахолдинга «Гранада Пресс».

«Главная интрига выборов — какая партия займет второе место. На эту позицию претендуют сразу четыре партии — „Справедливая Россия“, ЛДПР, КПРФ и „Новые люди“, и в каком порядке они в итоге финишируют — абсолютно непонятно», — заявил завкафедры политологии ЧелГУ Василий Зорин.

Коллеги-политологи согласились с Зориным по поводу главной интриги. Его правоту подтвердило то, что эксперты разошлись во мнениях по поводу итогового результата партий на выборах. Политолог Матвей Зайковский уверен, что с учетом опыта участия в предвыборных кампаниях второй результат покажут эсеры, при этом отрыв между ними, коммунистами, ЛДПР и «Новыми людьми» может оказаться минимальным. Политолог Александр Мельников заявил, что хороший результат могут показать «Новые люди». Сам Зорин считает, что на второй позиции может оказаться ЛДПР.

Всего в голосовании по партийным спискам в заксобрание региона участвуют шесть партий. Это «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Новые люди» и Партия пенсионеров.

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит избрать 60 депутатов заксобрания — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам.

