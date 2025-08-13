Bild: Зеленский отправится в Берлин на встречу по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Владимир Зеленский сегодня прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом в ведомстве канцлера Германии вместе с Фридрихом Мерцем», — сказано в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Фридрих Мерц ранее инициировал дистанционные переговоры с участием Дональда Трампа, генерального секретаря НАТО, руководителей Украины, ведущих европейских государств, Евросовета и Еврокомиссии. Встреча проходила накануне запланированных переговоров между президентами России и США.
