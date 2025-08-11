Зеленский позвонит Трампу перед его встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских государств проведут телефонную конференцию в Берлине с президентом США Дональдом Трампом 13 августа в 16:00 мск на фоне предстоящего 15 августа саммита на Аляске. Об этом сообщает правительство Германии, информацию передает Bloomberg.
«Европейские лидеры и Владимир Зеленский в среду проведут телефонный разговор с Дональдом Трампом перед встречей президента США в пятницу на Аляске с его российским коллегой Владимиром Путиным», — пишет Bloomberg. Конференция будет посвящена мирному урегулированию конфликта на Украине.
Среди европейских лидеров в конференции примут участие немецкий канцлер Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьер-министры Польши, Италии и Финляндии. К встрече также присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Евросоюз намерен добиться участия Зеленского в предстоящих переговорах Путина и Трампа. Европейские лидеры проводили совещания с украинским лидером с целью разработать стратегию к встрече.
