Зеленский позвонит Трампу перед его встречей с Путиным

Зеленский и европейские лидеры проведут телефонную конференцию с Трампом
Зеленский и европейские лидеры проведут телефонную конференцию с Трампом
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских государств проведут телефонную конференцию в Берлине с президентом США Дональдом Трампом 13 августа в 16:00 мск на фоне предстоящего 15 августа саммита на Аляске. Об этом сообщает правительство Германии, информацию передает Bloomberg.

«Европейские лидеры и Владимир Зеленский в среду проведут телефонный разговор с Дональдом Трампом перед встречей президента США в пятницу на Аляске с его российским коллегой Владимиром Путиным», — пишет Bloomberg. Конференция будет посвящена мирному урегулированию конфликта на Украине.

Среди европейских лидеров в конференции примут участие немецкий канцлер Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьер-министры Польши, Италии и Финляндии. К встрече также присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Евросоюз намерен добиться участия Зеленского в предстоящих переговорах Путина и Трампа. Европейские лидеры проводили совещания с украинским лидером с целью разработать стратегию к встрече.

