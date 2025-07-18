В Тюмени продавали котлеты курганского производителя с опасным содержанием

В Тюмени в одном из магазинов продавали котлеты курганского производителя с опасным содержанием. Специалисты из Россельхознадзора нашли в мясе сою. На упаковке котлет о ее содержании не указано. Об этом сообщает Уральское МУ Россельхознадзора на своем сайте. Соя в котлетах может быть опасна из-за содержания определенных веществ, а также из-за риска аллергических реакций.
«Полуфабрикат был поставлен в Тюмень, в магазин „Светофор“, где от продукции специалистами управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам была отобрана проба и направлена на лабораторные исследования. По результатам испытаний, в котлетах обнаружена видоспецифичная ДНК сои, которой, судя по заявленной маркировке, не должно быть в составе», — подчеркнули в ведомстве.
В результате выявленных нарушений ведомство выдало предписание предприятию с требованием устранить несоответствия до 17 сентября 2025 года. Действие декларации о соответствии на данную продукцию приостановлено. Кроме того, в отношении производителя начато административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение технических регламентов при производстве пищевой продукции.
Ранее URA.RU сообщало, что курганское предприятие продавало котлеты «Аппетитные» с соей. Это также является нарушением.
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