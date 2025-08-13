ВК объявила о сроках официального запуска отечественного мессенджера Мах

Официальный запуск российского мессенджера Max состоится в начале осени, тогда же пройдет его подробная презентация. Об этом сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.
«На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы», — уточнил Морозов во время звонка по итогам работы компании за первое полугодие. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что сейчас мессенджер Max проходит бета-тестирование.
В марте 2025 года VK впервые выпустила бета-версию цифровой платформы Max. Сервис позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Сейчас приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России определило организацию, которая займется развитием национального мессенджера на базе Max. Эту функцию возьмет на себя дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа».
Ранее Max получил одобрение ФСБ на интеграцию с порталом «Госуслуги» после выполнения всех требований по информационной безопасности. С 1 сентября 2025 года мессенджер станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России.
