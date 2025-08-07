ФСБ предоставило мессенджеру MAX доступ к «Госуслугам»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мессенджер MAX получил доступ к «Госуслугам»
Мессенджер MAX получил доступ к «Госуслугам» Фото:

Национальный мессенджер MAX получил доступ к порталу "Госуслуги" после согласования с ФСБ. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отметив, что мессенджер полностью выполнил требования по информационной безопасности, предъявленные ведомством.

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — заявил Шадаев журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

В министерстве уточнили, что в среду национальный мессенджер MAX прошел тестирование на подключение к сервису "Госуслуги". Для интеграции используется новый протокол передачи данных. Персональная информация будет передаваться между двумя системами только после получения согласия пользователей.

Платформа MAX была запущена в марте этого года компанией VK. Бета-версия приложения позволяет отправлять сообщения, совершать звонки, а также передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Сервис доступен для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. В июле 2025 года правительство РФ определило организацию, которая займется дальнейшим развитием национального мессенджера на базе MAX — ей стала дочерняя структура VK под названием «Коммуникационная платформа». С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустанавливаться на все новые смартфоны в России. , передает деловое издание "Взгляд".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Национальный мессенджер MAX получил доступ к порталу "Госуслуги" после согласования с ФСБ. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отметив, что мессенджер полностью выполнил требования по информационной безопасности, предъявленные ведомством. «Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — заявил Шадаев журналистам. Его слова приводит РИА Новости. В министерстве уточнили, что в среду национальный мессенджер MAX прошел тестирование на подключение к сервису "Госуслуги". Для интеграции используется новый протокол передачи данных. Персональная информация будет передаваться между двумя системами только после получения согласия пользователей. Платформа MAX была запущена в марте этого года компанией VK. Бета-версия приложения позволяет отправлять сообщения, совершать звонки, а также передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Сервис доступен для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. В июле 2025 года правительство РФ определило организацию, которая займется дальнейшим развитием национального мессенджера на базе MAX — ей стала дочерняя структура VK под названием «Коммуникационная платформа». С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустанавливаться на все новые смартфоны в России. , передает деловое издание "Взгляд".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...