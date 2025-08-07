ФСБ предоставило мессенджеру MAX доступ к «Госуслугам»

Национальный мессенджер MAX получил доступ к порталу "Госуслуги" после согласования с ФСБ. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отметив, что мессенджер полностью выполнил требования по информационной безопасности, предъявленные ведомством.
«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — заявил Шадаев журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
В министерстве уточнили, что в среду национальный мессенджер MAX прошел тестирование на подключение к сервису "Госуслуги". Для интеграции используется новый протокол передачи данных. Персональная информация будет передаваться между двумя системами только после получения согласия пользователей.
Платформа MAX была запущена в марте этого года компанией VK. Бета-версия приложения позволяет отправлять сообщения, совершать звонки, а также передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Сервис доступен для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. В июле 2025 года правительство РФ определило организацию, которая займется дальнейшим развитием национального мессенджера на базе MAX — ей стала дочерняя структура VK под названием «Коммуникационная платформа». С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустанавливаться на все новые смартфоны в России. , передает деловое издание "Взгляд".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.