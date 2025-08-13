Bild: визит Зеленского в Берлин стал суперкатастрофой для полиции

Власти Германии столкнулись с нештатной ситуацией из-за неожиданного визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в полиции, о приезде главы государства правоохранители узнали лишь поздно вечером накануне, 12 августа 2025 года.
«Из-за сжатых сроков и чрезвычайно высокого уровня риска, связанного с гостем, визит стал для полиции гигантской задачей», — говорится в материале.
По данным журналистов, столь позднее оповещение поставило под угрозу стандартные меры безопасности. Также там назвали такую ситуацию суперкатастрофой. Источники подчеркнули, что задача по защите гостя в таких условиях была «поистине тяжелейшей».
Информация о визите Зеленского в Берлин появилась в СМИ только 13 августа. Отмечается, что президент примет участие в переговорах по решению ситуации на Украине. Есть информация, что по видеосвязи подключится и глава США Дональд Трамп. Все это происходит на фоне исторических переговоров президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.