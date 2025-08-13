Трамп обвинил СМИ в попытках дискредитировать встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в попытках дискредитировать его предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети TruthSocial.
«Нечестные СМИ подключились к освещению моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей вроде (бывшего советника Трампа по национальной безопасности) Джона Болтона», — написал Дональд Трамп.
По словам Трампа, даже если бы ему удалось получить значительные уступки от России, СМИ все равно представили бы это как поражение. Трамп подчеркнул, что его критикуют независимо от итогов переговоров, и добавил: «Они больные, нечестные люди, которые, возможно, вообще ненавидят нашу страну».
Обсуждение возможной встречи лидеров России и США вызвало широкий общественный резонанс в Соединенных Штатах. Американский политик ранее неоднократно критиковал ведущие СМИ за предвзятость и распространение, по его мнению, недостоверной информации.
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа. Главной темой станет обсуждение ситуации на Украине, а также путей решений из кризиса.
