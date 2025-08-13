Как выглядит и где находится Анкоридж, в котором пройдут переговоры Путина и Трампа. Фоторепортаж

Встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет в Анкоридже
Анкоридж был основан в 1920 году
Анкоридж был основан в 1920 году Фото:
Встреча Путина и Трампа

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина пройдет в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже, который был основан в 1920 году на берегу залива Кука. Он образовался вокруг центра строительства железнодорожной магистрали и является самым населенным из городов Аляски. Аляска — полуостров на северо-западе Северной Америки, юго-западная часть штата Аляска (США). Омывается водами Бристольского залива Берингова моря и Тихого океана. 

Сама встреча пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Она была основана в 1940 году и названа в честь капитана ВВС США Хью Мерле Эльмендорфа.

На авиабазе совместного базирования Эльмендорф-Ричардсон (JBER), расположенной в Анкоридже, стартовал самый масштабный в истории Командования ВВС США в Тихоокеанском регионе проект по расширению взлетно-посадочной полосы. Стоимость строительства оценивается в 360 миллионов долларов, а завершение работ запланировано на 2026 год. URA.RU собрало фотографии, иллюстрирующие город, в котором проведут переговора лидеры двух мировых держав.

