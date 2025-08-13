На Ямале всерьез займутся профилактикой и защитой детского зрения

В городах ЯНАО появятся центры защиты детского зрения
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
На Ямале будут созданы центры по охране зрения детей. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая перед жителями Надыма во время «Честного маршрута».
«Запустили важную программу поддержания здорового зрения у детей, это будут своеобразные центры охраны зрения. Будем оборудовать больницы самым современным оборудованием», — рассказал Артюхов.
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО Артюхова стартовал с посещения Надыма. Руководитель округа посетит города и поселки с 13 по 22 августа.
