13 августа 2025

Захарова вспомнила стих Михалкова, взглянув на конференцию с Зеленским

Захарова процитировала стихотворение Михалкова после публикации кадров с созвоном лидеров Запада
Захарова процитировала стихотворение Михалкова после публикации кадров с созвоном лидеров Запада Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила онлайн-конференцию с президентом Украины Владимира Зеленского и другими лидерами западных стран со сценой из детского стихотворения Сергея Михалкова. Об этом она сообщила 13 августа в своем telegram-канале.

«Зеленский показал, как выглядела встреча глав ряда западных стран в преддверии российско-американского саммита. Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», — написала Захарова. Она также привела полностью текст произведения «А что у вас?», начинающийся со строк «Дело было вечером, Делать было нечего».

В своем сообщении дипломат провела параллель между поведением западных лидеров на встрече и персонажами стихотворения. В нем герои перекладывают ответственность друг на друга и обсуждают незначительные детали.

Ранее Владимир Зеленский показал кадры с онлайн-конференции, в которой участвовали лидеры западных стран. По его словам, они обсуждали вопросы, связанные с готовящейся встречей президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

