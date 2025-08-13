13 августа 2025

Зеленский показал кадры с созвона с союзниками Киева

Зеленский общался с представителями западных стран по видеосвязи
Зеленский общался с представителями западных стран по видеосвязи

Украинский лидер Владимир Зеленский показал кадры с созвона с союзниками Киева, выйдя с ними в эфир в паре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Онлайн-встречу с европейскими лидерами он провел в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщается в официальном канале Зеленского в соцсетях. 

«Провели полезный и позитивный разговор с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Обсудили ключевые вещи», — написал Зеленский в своем telegram-канале Zelenskiy/Official.

На кадрах, которые он опубликовал, можно увидеть лидера Франции Эммануэля Макрона, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других персон. Однако самого Трампа на кадрах, опубликованных Зеленским, нет. 

Вести созвон с лидерами западных стран Зеленскому помогал Фридрих Мерц
Вести созвон с лидерами западных стран Зеленскому помогал Фридрих Мерц
Фото:

Ранее Владимир Зеленский уже сообщал о серии телефонных переговоров с лидерами Германии, Франции, Италии и США, а также с генеральным секретарем НАТО и президентом Финляндии, в ходе которых обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Переговоры проходят на фоне подготовки к саммиту президентов России и США, а также слухов о потенциальном приглашении Зеленского к участию во встрече, которые пока не были подтверждены российской стороной.

